Kolíkovej súdna mapa nerieši prieťahy v konaní ani korupciu, Remišová odporúča aj reformu prokuratúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - Návrh reformy súdnej mapy z dielne ministerstva spravodlivosti nerieši prieťahy v konaní a korupciu na súdoch. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády ministerka investícii a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) by sa mala k reforme v stredu stretnúť s poslancami strany Za ľudí. Po stretnutí by si mali v strane povedať, aké sporné body vyriešil už tretí návrh novej súdnej mapy.„Problém pre stranu Za ľudí je, že premenovanie súdov na pobočky nepokladáme za skutočnú reformu justície,“ povedala Remišová s tým, že podporujú reformu justície na Slovensku.„V prvom rade musí byť reforma dôsledná, razantná a pani ministerka by mala byť oveľa odvážnejšia. reformu justície nemá zmysel robiť bez toho, aby sa nerobila s reformou prokuratúry. Pretože jedno s druhým súvisí,“ dodala. Remišová zároveň vylúčila, že by jej stanovisko k súdnej mape ovplyvňovali nejaké osobné spory s ministerkou Kolíkovou.