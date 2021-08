Koľko Afgancov na Slovensko pustíme je v rukách vlády, právo na azyl má však každý

Každý môže žiadať o ochranu

Nemusia sa zdržiavať na Slovensku

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Je vecou politického rozhodnutia vlády, aký počet ľudí z Afganistanu Slovensko prijme. Pre agentúru SITA to povedal riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Ján Orlovský . Pokiaľ ide o žiadosti o udeľovanie azylov pre osoby z Afganistanu, v tomto roku k pondelku 23. augusta migračný úrad zaregistroval 47 žiadostí.Premiér Eduard Heger minulý týždeň uviedol, že Slovensko prijme desať ľudí z Afganistanu. Mimovládne organizácie Liga za ľudské práva a združenie Mareena vyzvali vládu, aby poskytla bezpečie ďalším ľuďom z Afganistanu.Podľa Orlovského každá osoba, ktorá uteká pred prenasledovaním alebo vážnou ujmou, bezprávím, ktoré jej hrozia vo vlastnej krajine, má právo požiadať o medzinárodnú ochranu.„Azyl je základné právo a jeho udelenie osobám, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v Ženevskom dohovore o právnom postavení utečencov z roku 1951, je medzinárodnou povinnosťou štátov, ktoré ho podpísali, čiže aj členských štátov EÚ,“ uviedol.Ako ďalej poznamenal, EÚ začlenila podmienky oprávnenosti na medzinárodnú ochranu do vlastného súboru právnych predpisov a túto koncepciu rozšírila tým, že popri utečencoch vytvorila kategóriu osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, teda osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.Migračný úrad má preto podľa Orlovského zákonnú povinnosť všetky žiadosti preskúmať, posúdiť a vydať rozhodnutie do 6 mesiacov od podania žiadosti.V roku 2020 požiadalo o azyl na Slovensku podľa Orlovského 282 osôb, z toho 50 z Afganistanu. Pre porovnanie v Rakúsku to bolo 14 206 osôb, z toho 125 z Afganistanu. Migračný úrad SR udelil 11 azylov a 27 doplnkových ochrán.Presným počtom Afgancov žijúcich na Slovensku migračný úrad nedisponuje, ale register fyzických osôb SR v súčasnosti uvádza 1 943 osôb s afganskou štátnou príslušnosťou, čo ale môže podľa Orlovského znamenať aj to, že osoba je síce v SR registrovaná, ale dlhodobo sa zdržuje mimo územia SR.