Koľko miliárd eur bude mať Slovensko k dispozícii z Európskej únie?

Pôžičky s nízkou úrokovou sadzbou

Najdôležitejší samit od vstupu do EÚ

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude mať zo zdrojov Európskej únie v najbližších siedmich rokoch k dispozícii dohromady 34,1 mld. eur. Povedal to v utorok na brífingu v Bratislave premiér Igor Matovič po prílete z bruselského summitu EÚ, na ktorom lídri únie dosiahli dohodu o rozpočte a fonde obnovy po koronakríze v celkovej sume 1,82 bil. eur.Ako premiér uviedol, na základe slovenskej iniciatívy sa podarilo vyrokovať, že spolufinancovanie bude rovnako ako v predošlom období vo výške 15 percent a nie 25 percent, ako sa navrhovalo."Tým sme Slovenskej republike ušetrili zo štátneho rozpočtu viac ako 1,9 mld. eur, ktoré by sme museli použiť na spolufinancovanie," povedal Matovič.Predseda vlády zároveň konštatoval, že z rozpočtu na roky 2014-2020 máme nevyčerpaných 8 mld. eur a pre nasledujúcich sedem rokov máme v rámci rozpočtu EÚ k dispozícii 18,6 mld. eur, pričom v rokoch 2021 až 2023 môžeme čerpať ďalšie európske fondy v sume 7,5 mld. eur.Navyše Slovenská republika má možnosť čerpať pôžičky do sumy 6,8 mld. eur s veľmi nízkou úrokovou sadzbou, podľa predpokladov blízkou k nule. Tieto úvery môžeme začať splácať o sedem rokov a na ich uhradenie budeme mať čas do roku 2058.Slovensko tak ročne bude môcť celkovo použiť finančné prostriedky z EÚ na úrovni zhruba siedmich percent nášho hrubého domáceho produktu. Podľa Matoviča by mali smerovať na reformy a investície.Summit, ktorý sa skončil v utorok ráno označil Matovič za najdôležitejší od začiatku nášho členstva v únii. Summit bol podľa premiéra náročný a v nedeľu večer mal pocit, že sa skončí bez dohody.Pôvodne sa navrhovalo, aby fond obnovy po koronakríze tvorili granty v sume 500 mld. eur a úvery vo výške 250 mld. eur. Celková hodnota fondu sa podľa konečnej dohody zachovala na úrovni 750 mld. eur, ale fond bude zložený z grantov v objeme 390 mld. eur a úverov v sume 360 mld. eur.Niektoré krajiny, predovšetkým skupina štyroch takzvaných šetrných štátov, Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko, na summite rozhodne odmietali myšlienku spoločných dlhov, aby sa mohli poskytovať granty. Počas prevažnej časti summitu preto tvrdo bojovali za zníženie podielu grantov.