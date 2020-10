Koľko minie priemerná rodina na kultúru či rekreáciu? Porovnali výdavky Slovákov s krajinami EÚ

Najviac na kultúru míňajú v Dánsku

Jedny z najvyšších nákladov na bývanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2020 (Webnoviny.sk) - Priemerná slovenská domácnosť, ktorá disponuje mesačným rozpočtom približne 1 500 eur, minula v uplynulom roku na kultúru do 150 eur mesačne. Podľa aktuálnych štatistík Európskeho štatistického úradu Eurostat boli na Slovensku výdavky na rekreáciu a kultúru minulý rok na úrovni 9,8 percenta, pričom od roku 2007 rástli ako v jednej z mála európskych krajín.V tlačovej správe o tom informovala Lenka Buchláková zo spoločnosti Fingo.sk. V prípade krajín Európskej únie (EÚ) od roku 2007 klesajú výdavky domácností na kultúru a rekreáciu. Európania minuli na tieto účely za rok 2019 viac ako 710 miliárd eur.V prepočte to vychádza na 1 400 eur ročne na jedného obyvateľa. Najviac na kultúru míňajú v Dánsku, a to viac ako 12 percent z celkových mesačných výdavkov.Z prieskumu ďalej vyplýva, že tretina mladých ľudí vo veku 16 – 24 rokov si na Slovensku nemôže z finančných dôvodov dovoliť kultúrne a športové aktivity. Na Slovensku za vlaňajšok zo všetkých pracovníkov v kultúrnom priemysle bola až tretina samostatne zárobkovo činná. „To znamená, že ich príjmy sú nepravidelné a práve tento výpadok v čase koronakrízy nevedia pokryť. Mnohí sa dostávajú na pokraj existenčných problémov,“ dodala Buchláková.V porovnaní s krajinami EÚ mali Slováci za rok 2019 jedny z najvyšších nákladov nielen na bývanie, ale aj na potraviny a nealkoholické nápoje. Pri pohľade o niekoľko rokov späť sa však za posledných desať rokov výdavky na bývanie a energie mierne znížili.