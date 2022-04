Koľko ostalo ruských diplomatov na Slovensku? V Česku už pôsobia iba šiesti

Výbuch muničáku vo Vrběticiach

Počet ruských diplomatov na SR nie je známy

4.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika v stredu (30. marca) znížila počet príslušníkov ruskej diplomatickej misie na ambasáde v Bratislave o 35 osôb. Dôvodom bolo, že aktivity vyhostených zamestnancov ruskej ambasády boli v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.V susednej Českej republike pôsobí na ruskom veľvyslanectve v Prahe len šesť diplomatov, pričom od roku 2021 bol ich počet znížený maximálne na sedem diplomatov. Siedmy bol vyhostený minulý týždeň.Agentúru SITA o tom informoval Michal Beneš z Odboru komunikácie Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. „Momentálne je na veľvyslanectve Ruskej federácie šesť diplomatov,“ spresnil.Pôvodne bol počet ruských diplomatov v Prahe väčší. Väčšinu však vyhostili počas minulého roka, keď vyšlo najavo, že sa na výbuchu v muničnom sklade vo Vrběticiach podieľali agenti ruských tajných služieb.Český rezort diplomacie zatiaľ nevie predpovedať, ako na posledné vyhostenie odpovie Ruská federácia. „Je to na ruskej strane, ako sa rozhodne zareagovať,“ doplnil Beneš.V roku 1988 pôsobilo na Ruskom veľvyslanectve v Prahe 74 diplomatov, v roku 1993 ich bolo 42, v roku 1998 bol ich počet 48. V roku 2006 pracovalo v Česku 51 diplomatov a v roku 2018 to bolo 44 diplomatov.Slovenské Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do uzávierky textu na otázky agentúry SITA o tom, koľko ruských diplomatov sa v súčasnosti na ambasáde v Bratislave nachádza a ako sa od vzniku SR vyvíjal ich počet, neodpovedalo.