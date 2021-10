Koľko peňazí potrebovali na zotavenie cestovný ruch a gastro? Z koronadotácií čerpali milióny eur

Dotácie pre tisícky prijímateľov

Dáta o tržbách či ziskoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Sektor cestovného ruchu a gastra čerpal zatiaľ najväčší objem z koronadotácií, a to 384 milióna eur, čo je vyše 17 percent z celkovej podpory.Z tohto odvetvia je pritom v prvej desiatke prijímateľov iba prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk, hotelov či akvaparku spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s. Pomoc zo šiestich koronaschém využilo vyše 17-tisíc subjektov cestovného ruchu, podľa počtu viac ich bolo zo stavebníctva (32-tisíc), maloobchodu (20-tisíc) a služieb (18-tisíc). Spolu boli do augusta poskytnuté dotácie vo výške 2,23 miliardy eur pre 175-tisíc prijímateľov.Informovala o tom v utorok mimovládna organizácia Transparency International Slovensko na sociálnej sieti s odvolaním sa na údaje v aplikácii Koronadotácie, ktorú spolu s ňou vyvinulo Občianske združenie Alvaria.Aplikácia poskytuje o prijímateľoch dotácií aj ďalšie dáta, napríklad o ich tržbách či ziskoch. Dátoví analytici z Alvarie spočítali aj to, že prepad tržieb medzi rokmi 2020 a 2019 medzi subjektami, ktoré dostali podporu, bol mediánovo viac ako 22 percent.Štát zároveň za niečo vyše roka vyplatil firmám cez koronadotácie zhruba päť percent ich tržieb z roku 2019. Štát teda teoretickej mediánovej firme uhradil približne štvrtinu výpadku príjmov, o ktoré prišla najmä v súvislosti s koronakrízou. Ďalšiu pomoc mohli podnikatelia čerpať napríklad cez štátne úvery či bankové záruky.