Koľko stál jeden otestovaný počas celoplošného testovania? Obce uvádzajú rôzne sumy

Rozdielny prístup samospráv

Finančné problémy niektorých obcí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Niektoré obce deklarujú, že počas plošného testovania predstavovali náklady na jedného otestovaného približne 60 až 70 centov a iné 3,50 eura.Po rokovaní vlády to povedal minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že prístup samospráv bol rozdielny a vláda k tomu musí spraviť zásadné stanovisko.„Budeme o tom komunikovať aj s Úniou miest Slovenska Združením miest a obcí Slovenska . Aj oni navrhli, aby sme zjednodušili ten proces a vyplatili paušálne, povedzme, jednu sumu na jedného človeka všetkým obciam. Verím, že toto by mohla byť cesta,“ dodal Naď. Pri takomto riešení je možné, že sa budú niektoré obce sťažovať.Ministri na zasadnutí kabinetu diskutovali aj o tom, že niektoré menšie obce môžu mať finančné problémy pre plošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 . Vláda chce podľa Naďa urobiť všetko pre to, aby rozhodnutie padlo čím skôr, a aby peniaze samosprávam poslali.„Dokonca viem, že je už vo finálnej fáze diskusia medzi ministerstvom vnútra a financií o úhradách za náklady ešte z prvého kola. To by malo byť niekde okolo osem miliónov eur, ktoré budú mestám a obciam vyplatené v najbližšej dobe. Následne urobíme všetko pre to, aby sme čím skôr vyplatili náklady, ktoré mali s týmito testovaniami, ktoré sme mali na jeseň,“ zdôraznil minister obrany.