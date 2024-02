Koľko starých eurofondov prepadne a koľko sa ich reálne využije? Na konečný účet si Slovensko ešte počká

Ešte prebehnú kontroly

Raši si privlastnil zásluhy

Zjednodušenie čerpania

Sumu znížili na sto miliónov

Predložil iba jedinú informáciu

5.2.2024 (SITA.sk) - Zatiaľ nie je úplne presne známe, koľko finančných prostriedkov Európskej únie v bývalom programovom období 2014 až 2020 prepadne a koľko bude reálne vyčerpaných.Do konca minulého roka, keď uplynulo oprávnené obdobie, museli prijímatelia uhradiť faktúry svojim dodávateľom a do konca marca tohto roka môžu požiadať štát o platby na svoje projekty. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) pre agentúru SITA potvrdilo, že približne v polovici apríla sa ukáže, koľko eurozdrojov chcú žiadatelia preplatiť.„Následne prebehnú kontroly nielen na Slovensku, ale aj na úrovni Európskej komisie a až potom spoznáme konečný účet,“ uviedla hovorkyňa ministerstva investícií Zuzana Krištofovičová Ak by sa z projektov nevyčerpalo už ani jedno euro a ak sa k čerpaniu na konci roka 2023 pripočítajú sumy na preplatenie zmiernenia následkov energetickej krízy a na pomoc utečencom z Ukrajiny, tak čerpanie prevýši 94,2 %.To je o niečo viac, ako Slovensko vyčerpalo z prostriedkov EÚ v programovom období 2007 - 2013, vtedy dosiahol podiel 93,83 %.„Eurofondy sme zresuscitovali a Slovensko sme doviedli k tomu, že bude mať rekordné čerpanie eurofondov vo svojej histórii. Robili sme to deň, noc a môžem povedať, že je to výsledok z veľkej časti práce, ktorú sme odviedli,“ chválil sa pri bilancovaní prvých sto dní tejto vlády minister investícií Richard Raši Hlas-SD ).Zásluhu svojich predchodcov, najmä úradníckej vlády Ľudovíta Ódora , presnejšie bývalej vicepremiérky Lívie Vašákovej a ministra investícií Petra Balíka , na výraznom zefektívnení čerpania eurofondov a minimalizácii rizika nenávratného prepadnutia pôvodne stoviek miliónov eur Raši opomenul.Nové vedenie ministerstva na čele s ním v posledných dvoch mesiacoch minulého roka už sotva mohlo v tejto oblasti niečo zásadne ovplyvniť.Hlavný podiel na tradičnom raste čerpania eurofondov v závere minulého roka mali ich samotní prijímatelia na svoje projekty.Súčasný viac ako stodňový minister tvrdil, že od prvého dňa pracujú na zjednodušení čerpania eurofondov.„Zjednodušenie eurofondov už bude realitou. Už tí, ktorí budú čerpať peniaze z eurofondov, ktoré sme posunuli do regiónov, budú vidieť, že je to jednoduchšie,“ sľubuje Raši. To, či to tak aj naozaj bude, alebo zostane opäť pri slovách, ukáže až budúcnosť.Do konca minulého roka bolo za 10 operačných programov bez Programu rozvoja vidieka vyčerpaných z eurozdrojov 13,11 miliardy eur, čo je 90,41 % z celej alokácie 14,5 miliardy eur. Doúčtovať tak treba ešte 1,39 miliardy eur.„Z týchto peňazí je už isté, že na riešenie energetickej krízy sa do štátneho rozpočtu presunie 490 miliónov eur, na podporu aktivít smerom k utečencom z Ukrajiny 62 miliónov eur a 838 miliónov eur je suma na projekty, ktorá sa bude do konca marca preplácať žiadateľom,“ priblížila Krištofovičová.Slovensko vlani využilo zo starých eurofondov 3,5 miliardy eur, čo bolo priemerne mesačne cez 292 miliónov eur.Z celej predbežne vyčerpanej sumy do konca minulého roka iba vlaňajší objem predstavuje takmer 27 %. Miera čerpania v uplynulom roku zároveň vzrástla o 24 percentuálnych bodov.Dočasná úradnícka vláda, ktorá riadila krajinu od polovice mája takmer do konca októbra minulého roka, na deviatich eurofondových rokovaniach prijala množstvo opatrení na zrýchlenie a zefektívnenie ich využívania.Ohrozenú sumu najprv zhruba 800 miliónov eur znížila predbežne asi na 100 miliónov eur, ktoré by mohli pravdepodobne prepadnúť.Raši ešte v opozícii hovoril o možnej strate viac ako miliardy eur, čo sa neskôr ukázal ako veľmi prehnaný odhad.Od svojho nástupu na post ministra predložil na vládu v rámci jej oficiálneho programu informáciu o využívaní eurofondov jediný raz, ešte vlani v novembri.Odvtedy prešli viac ako dva mesiace a členovia vlády nemali odvtedy na stole žiadnu informáciu o eurofondoch, ktorá by bola súčasťou jej zverejneného programu a teda aj verejne prístupná.Agentúra SITA oslovila ministerstvo investícií aj s ďalšími otázkami o využívaní nových eurofondov z Programu Slovensko na roky 2021 až 2027.