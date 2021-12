Koľko zaplatí štát seniorom za očkovanie proti koronavírusu? Matovič musí vytiahnuť najmenej 142 miliónov eur

Seniori dostanú 200 alebo 300 eur

Najnižšia možná čiastka 142 miliónov eur

17.12.2021 (Webnoviny.sk) - Výdavky na podporu očkovania seniorov v súvislosti s minulotýždňovým schváleným návrhom ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa budú pohybovať v rozmedzí od 142 do 336 miliónov eur. Uviedla to na sociálnej sieti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.Na základe parlamentom odobreného návrhu bude mať každý občan, ktorý dovŕšil 60 rokov do konca roku 2021 a absolvoval očkovanie v stanovených termínoch, nárok na jednorazový finančný príspevok vo výške 200 eur, respektíve 300 eur.„Relatívne malá časť nákladov bude smerovať k ľudom, ktorí v súčasnosti nie sú zaočkovaní. Dôvodom je ich menšia početnosť v porovnaní s očkovanou populáciou, navyše existuje predpoklad, že ich ochota zaočkovať sa bude nižšia,” tvrdí rada.Podľa odhadov Kancelárie pre rozpočtovú zodpovednosť je najnižšia možná čiastka, ktorú štát zaplatí, 142 miliónov eur.Ide o sumu pre tých seniorov, ktorí už nárok na príspevok majú. V prípade, ak všetci seniori splnia podmienky, v závislosti od počtu ľudí, ktorých príspevok napokon presvedčí k očkovaniu, najvyššia možná vyplatená suma bude 336 miliónov eur.„Ak by sa spomedzi úplne nezaočkovaných seniorov zaočkovalo 20 percent, pričom všetci čiastočne zaočkovaní seniori by sa rozhodli pristúpiť k ďalšiemu očkovaniu, výdavky na opatrenie by dosiahli 276 miliónov eur. Tieto náklady sa rozdelia medzi roky 2021 a 2022,” uviedli príklad.