Kollár bude musieť vyhlásiť nové voľby do orgánov samospráv v 47 obciach

31.10.2022 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že sa v sobotu 29. októbra na území celého Slovenska uskutočnili spojené komunálne a krajské voľby, sa v 47 obciach budú musieť uskutočniť nové voľby. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR , dôvodom je, že v daných obciach sa voľby buď nevykonali alebo neboli zvolení starostovia z dôvodu rovnosti hlasov.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) tak vyhlási do 30 dní od vyhlásenia výsledkov uplynulých volieb nové voľby, a to najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.V súvislosti so sobotnými spojenými voľbami zároveň Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán obdržala 80 podnetov na porušenie volebného moratória.„Dve tretiny z doručených podnetov sa týkajú sociálnych sietí," povedal predseda komisie Ladislav Orosz. Doplnil, že zasadnutie štátnej volebnej komisie, ktoré sa bude zaoberať všetkými doručenými podnetmi, je naplánované na 10. novembra.