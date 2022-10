Kollár by ocenil, keby sme si rovnako ako vznik Československej republiky pripomínali aj Martinskú deklaráciu

Doma nemusíme byť

Deklarácia slovenského národa

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Kameň bol položený po stáročiach boja našich národovcov, aby konečne Slováci a Česi mali samostatný štát.Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár to povedal v piatok médiám počas výročia prvej Československej republiky po kladení vencov. Taktiež by ocenil, keby sme si rovnako ako 28. október pripomínali i dátum 30. október.„Český národný výbor v roku 1918 vyhlásil Československo ako samostatný svojbytný štát 28. októbra a Slovensko sa k tomu pridalo až o dva dni neskôr," vysvetlil Kollár.Na otázku, či by dnešný sviatok mohol byť i plnohodnotným štátnym sviatkom, Kollár odpovedal, „myslím si, že po Bavorsku máme najviac sviatkov s dňom pracovného pokoja. Každý jeden deň sú pre ekonomiku obrovské straty a v týchto ťažkých časoch by sme si nemohli dovoliť ďalšie sviatky," uviedol Kollár.Dodal, že pripomenúť si ho vieme aj bez toho, aby ľudia ostali doma.Spoločný štát Čechov a Slovákov vznikol na troskách rakúsko-uhorskej monarchie pred 104 rokmi 28. októbra 1918, keď Československý národný výbor v Prahe oficiálne vyhlásil vytvorenie Československa.O dva dni neskôr 30. októbra 1918 prijala slovenská politická elita Deklaráciu slovenského národa, známu ako Martinská deklarácia, ktorá spolužitie s českým národom v spoločnom štáte potvrdila.