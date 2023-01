Kollár by predčasné voľby privítal „aj zajtra“, no nemá 72 poslancov. Za ľudí sú len traja a majú štyri názory, tvrdí (video)

Septembrové voľby

Zakotvené aj referendum

Júnový termín

Umožnila určité kompetencie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina chce predčasné voľby čo najskôr, je za májový alebo júnový termín. Súhlasiť však bude aj so septembrom. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii predseda hnutia Boris Kollár . Podľa neho by voľby mohli byť pokojne „aj zajtra“, no nemá zvyšných 72 poslancov na potrebnú 90-ku, teda ústavnú väčšinu potrebnú na schválenie novely ústavy, ktorá umožní predčasné parlamentné voľby.„Pokiaľ nám budú vedieť strany OĽaNO a Za ľudí povedať, že dodajú tých 90 poslancov, tak si myslím, že na technickej formulácii novely ústavy nevznikne problém. Za ľudí ešte nevedia, či to vôbec podporia, ale tak oni sú len traja a majú štyri názory,“ povedal Kollár.OĽaNO podľa neho zmenu ústavy podporí, ale je za septembrové voľby, rovnako aj SaS.„Keď chceme nájsť kompromis, tak to z tohto pohľadu môže byť len ten september,“ skonštatoval Kollár. Dodal, že stanovisko OĽaNO a Za ľudí má byť známe v nedeľu.Podotkol, že niektoré opozičné strany trvajú na tom, aby v zmene ústavy bolo zakotvené aj referendum. „My sa prispôsobíme, proste chceme, aby sa to volebné obdobie skrátilo a aby boli predčasné voľby čo najskôr,“ podčiarkol Kollár.Na túto tému už hovoril s Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim , Tomášom Tarabom aj Richardom Sulíkom , naďalej však rokujú. Ak by novela ústavy neprešla, bude podľa Kollára od 1. februára vládnuť úradnícka vláda. Verí však, že budúci týždeň novela ústavy v parlamente prejde.Dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak zo Sme rodina doplnil, že strany, ktoré preferujú júnový termín volieb, majú spolu niečo vyše 70 hlasov poslancov, pričom zhruba rovnaký počet majú aj strany, ktoré chcú voľby v septembri.„Ak sa nenájde 90-ka na jún, podporíme aj tú septembrovú. Ak sa nenájde žiadna, bude pani prezidentka rozhodovať o úradníckej vláde a my to budeme rešpektovať,“ povedal.Po schválení zmeny ústavy, ktorá umožní predčasné voľby, sa bude dať podľa Krajniaka baviť o tom, ako dovládnuť do volieb tak, aby to neohrozovalo pomoc občanom, eurofondy ani plán obnovy. Technicky sa podľa neho dá po konzultácii s prezidentkou Zuzanou Čaputovou vyriešiť legislatívnou zmenou, ktorá by dočasne poverenej vláde umožnila určité kompetencie.