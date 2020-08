Kollár je presvedčený o tom, že prezidentkine vetá koalícia poľahky prelomí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) je presvedčený o tom, že koalícia prelomí vetá prezidentky Zuzany Čaputovej . Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii v budove parlamentu. O spoločnom postupe koalície majú podľa jeho slov rokovať na koaličnej rade, ktorá bude zasadať v pondelok 24. augusta. Kollár zároveň potvrdil, že schôdza k vetovaným zákonom bude 1. alebo 2. septembra.Prezidentka Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tri zákony s pripomienkami. Ide o novelu zákona o prokuratúre, o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež novelu o elektronických komunikáciách.„Chceme si to ešte podrobnejšie prejsť a nechceme to urobiť narýchlo. Pripomienky pani prezidentky ešte podrobnejšie naštudujeme,“ uviedol pre agentúru SITA 20. augusta líder poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Na prelomenie veta prezidentky je potrebných minimálne 76 hlasov poslancov zo 150-členného parlamentu. Koalícia má v poslaneckej snemovni dohromady 95 kresiel.