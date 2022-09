Kollár navrhuje dať ako druhý bod parlamentnej schôdze zmenu ústavy

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) navrhuje zaradiť ako druhý bod parlamentnej schôdze návrh novelizácie Ústavy SR. Tá sa týka skrátenia volebného obdobia ústavným zákonom alebo referendom. Vyplýva to z programu Národnej rady (NR) SR.





Program budú poslanci schvaľovať na začiatku schôdze. Návrh na zmenu ústavy predložili poslanci zo Sme rodina. Hovorí o tom, že pokiaľ by referendum bolo úspešné, volebné obdobie by sa skončilo dňom uvedeným v referende. Nová legislatíva by sa mala vzťahovať aj na aktuálne volebné obdobie.Riadna schôdza sa mala začať už minulý týždeň, no v stredu (14. 9.) nebolo plénum uznášaniaschopné. Neprezentovali sa poslanci SaS ani opozícia. Opozičný Smer-SD chcel, aby sa o novele ústavy rokovalo ako o prvom bode programu. Liberáli už avizovali, že otvorenie schôdze v utorok (20. 9.) podporia, s koalíciou už hovorili aj o viacerých návrhoch.