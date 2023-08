Kollár: Nechcel by som sedieť vo vláde, kde by sa tvrdo naplnila agenda Progresívneho Slovenska

Lepšie by sa cítil v opozícii

Povolebná spolupráca so Smerom?

20.8.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár by nechcel sedieť vo vláde, kde by sa tvrdo naplnila agenda Progresívneho Slovenska . Povedal to v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.„Ja si viem za určitých okolností predstaviť, keď sa to nebude dať inak vyskladať, že budeme v nejakej skupine ľudí, kde bude možno aj Progresívne Slovensko. Ale určite by som nechcel byť vo vláde, kde by bol premiér a kde by sa tvrdo naplnila ich agenda,“ povedal Kollár.Zdôraznil, že jeho hnutie je za zlepšenie podmienok párov rovnakého pohlavia, no nepodporuje sobáše homosexuálov ani adopciu detí takýmito pármi a takisto sú proti tranzícii.„Vidím ako progresívci vládnu v meste, veď to je jedna katastrofa. Keby toto chceli pretaviť do vlády, tak ja radšej budem v opozícii, budem sa tam lepšie cítiť, lebo ja by som sa pod toto nepodpísal,“ vyhlásil Kollár.Dodal, že hnutie Sme rodina nikdy nepredkladalo témy, ktoré by rozoštvávali spoločnosť. Pri hlasovaní o kultúrno-etických otázkach platí v hnutí zelená karta a každý poslanec hlasuje podľa svojho svedomia.„Ja nežijem konzervatívnym spôsobom života, Milan Krajniak žije,“ poukázal na rozdiely aj v rámci klubu. Na otázku možnej povolebnej spolupráce so Smerom-SD Kollár odpovedal, že „to, čo predstavuje strana Smer, je pre nás absolútne nekompatibilné.“