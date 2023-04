Kollár: NRSR sa má venovať postojom k zákazu spaľovacích motorov

Národná rada (NR) SR by sa mohla zaoberať uznesením k dočasne poverenému šéfovi envirorezortu Jánovi Budajovi. Avizoval to predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár v súvislosti s postojom Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR k zákazu spaľovacích motorov na pôde Európskej únie. V diskusnej relácii V politike na televízii TA3 pripomenul, že NR SR zaviazala rezort zákaz odmietnuť.





"Vláda je podriadená parlamentu, vláda sa zodpovedá parlamentu a vláda musí plniť pokyny parlamentu," podotkol Kollár s tým, že ministerstvo nerešpektovalo rozhodnutie NR SR. "To je absolútne porušenie všetkého, neviem, či to nie je aj trestný čin," dodal.Kollár zároveň priblížil, že do programu schôdze NR SR zaradí najprv vládne návrhy zákonov, nasledovať budú návrhy v druhom a treťom čítaní. Následne v rámci grémia vyberú tri-štyri návrhy každej strany. "Populizmus dáme úplne na koniec. Veľmi ľahko sa môže stať, že sa parlament rozhodne, že to sekne pri šesťdesiatke normálnych zákonov a to ostatné sa odhodí na ďalšiu schôdzu," povedal Kollár.Počíta s tým, že návrh na odmenu 500 eur vo voľbách sa prerokuje na najbližšej schôdzi. Skonštatoval však, že takéto niečo si Slovensko dovoliť nemôže. Ak by bol šéfom parlamentu predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini, tento návrh poslanca Igora Matoviča by na schôdzu nezaradil.Pellegrini v relácii kritizoval návrhy zákonov, ktoré sa majú na najbližšej schôdzi parlamentu prerokovať. "Keby tam bolo len tých 500 eur, ale máme tam porno, petardy, sliepky. Ľudia od nás očakávajú riešenia a my tam máme 150 bludov," skonštatoval. Pellegrini s Kollárovou "taktikou" vytvorenia programu súhlasí. Evidujte tiež myšlienku na zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorá by riešila návrhy zákonov k zdražovaniu potravín.Zastropovanie cien potravín označil Kollár za podvod na občanoch. Pellegrini reagoval, že Kollár ako predseda parlamentu mal preto navrhnúť prezidentke Zuzane Čaputovej odvolanie dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. "Nestačí ho len tieto sprostosti nechať robiť," poznamenal.Kollár sa s Pellegrinim zhodli na tom, že predvolebná kampaň bude škaredá a tvrdá. Hlas ani Sme rodina sa podľa nich takejto kampane nezúčastnia.Pellegrini v relácii potvrdil, že predseda SNS Andrej Danko mu poslal list s oficiálnym pozvaním na stretnutie. Pozvanie však odmietne, lebo mu jeho program neumožňuje sa s Dankom stretnúť. Deklaruje však, že sa šéfovi SNS ozve a dohodnú si iný termín.Predseda Sme rodina bude mať podľa vlastných slov tri podmienky na spoluprácu s niektorou stranou. Ide o implementovanie programu hnutia do programového vyhlásenia vlády, vysporiadanie strany s holokaustom, Tisovým režimom či SNP, a ukotvenie SR v civilizačnom rámci. Kollár ani Pellegrini nechcú do volieb nikoho vylučovať zo spolupráce.Hlas podľa Pellegriniho rokuje s odvolanou rektorkou Akadémie Policajného zboru Luciou Kurilovskou o jej budúcom možnom pôsobení v strane.