Kollár označil kardinála Tomka za úžasného človeka, každý Slovák k nemu prechovával veľkú úctu (foto)

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) a strany Sme rodina Boris Kollár sa po pohrebnom obrade kardinála Jozefa Tomka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach vyjadril, že ku kardinálovi každý Slovák prechovával veľkú úctu.„Bol to náš najvyššie postavený hodnostár vo Vatikáne, ktorý vedel podržať Slovensko, vedeli sme sa naňho obrátiť. Každý rok Slovensko navštevoval a bol mu verný," povedal Kollár, ktorý je rád, že sa s kardinálom mohol stretnúť osobne.Podľa predsedu NR SR to bol úžasný človek. „Mal 98 rokov, nemôžeme si myslieť, že tu bude do 150-tich rokov. Boh mu dal obrovskú energiu, dlhý život, bol v perfektnej kondícii," doplnil predseda. Zároveň doplnil, že je presvedčený, že s kardinálom Tomkom sa celé Slovensko i cirkev dôstojne rozlúčili.Podľa predsedu Sme rodina je veľmi dôležitá komunikácia. „Musíme spolu hovoriť, pozrite sa, čo sa deje vo svete bez dialógu. Keby sme spolu viac hovorili a vedeli sa pochopiť, tak by nedochádzalo k vojnám, politickým roztržkám, nekončili by vlády a nerozbíjali by sa koalície."Doplnil, že si z kardinála Tomka berie príklad. Kollár na záver poďakoval cirkevným hodnostárom, Konferencii biskupov Slovenska, Svätému Otcovi vo Vatikáne i všetkým Slovákom a Slovenkám, čo sa prišli rozlúčiť s Jozefom Tomkom.