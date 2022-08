Kollár: Pokiaľ vládna koalícia bez SaS nebude fungovať, treba to rýchlo zhodiť a pustiť ku kormidlu nových poslancov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Pokiaľ vládna koalícia bez strany SaS nebude fungovať, nemá to význam naťahovať. Po piatkovom stretnutí koaličných strán a zástupcov SaS to skonštatoval predseda Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kollár „Žijeme veľmi ťažkú dobu," povedal Kollár s tým, že ľuďom hrozia základné existenčné problémy. Pokiaľ vláda podľa Kollára nebude vedieť vládnuť a prijímať zákony, „treba to rýchlo zhodiť a pustiť ku kormidlu nových 150 poslancov".