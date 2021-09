Kollár: Pokračovanie vládnej koalície bez hnutia Sme rodina je reálne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pokračovanie koalície bez hnutia Sme rodina je reálne. Povedal to predseda hnutia a predseda Národnej rady SR Boris Kollár pred rokovaním koaličnej rady.„Všetko je reálne, aj toto je otvorené, samozrejme. Ale my ideme normálne na koaličnú radu, preto, lebo máme zatiaľ platnú koaličnú zmluvu,“ povedal Kollár.Zároveň uviedol, že naďalej platia jeho slová, že sa hnutie nezúčastní na Pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát. „Môžu sa rozhodnúť tak, že nás vylúčia, a my tým pádom odídeme. Ani sa nebude dať nič iné urobiť,“ pokračoval.