Kollár považuje za dôležité, aby bola Čierna Hora úspešným príbehom európskej integrácie (foto)

Spokojnosť oboch krajín

Podpora Čiernej Hory

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Je dôležité, aby bola Čierna Hora úspešným príbehom európskej integrácie. Po štvrtkovom stretnutí s čiernohorským prezidentom Milanom Djukanovičom v Bratislave to uviedol predseda Národnej rady SR (NR SR) Hlavným cieľom tejto návštevy bolo vyjadrenie podpory Slovenska pre pokračovanie proeurópskeho a transatlantického smerovania Čiernej Hory a tiež urýchlenie transformačných a reformných procesov v krajine na jej ceste do Európskej únie (EÚ). Kollár a Djukanovič vyjadrili spokojnosť s úrovňou bilaterálnych vzťahov. Obe krajiny majú podľa šéfa slovenského zákonodarného orgánu k sebe veľmi blízko a bolo by veľkou výhodou, ak by sa Čierna Hora dostala do „našej európskej rodiny“.„Reformy v našich regiónoch sú v súčasnosti veľmi intenzívne. Som za to, že Slovensko rozumie západnému Balkánu a snaží sa pomôcť na našej ceste k európskej integrácii,“ uviedol prezident Djukanovič. „Čiernu Horu vnímame ako bratský národ. Sme si jazykovo blízki a výrazne prepojení. Mojim partnerom vo formáte V4 budem tieto žiadosti Balkánu na piatkovom stretnutí v Maďarsku tlmočiť, V4 určite drží s Balkánom,“ doplnil ho predseda NR SR.Kollár zároveň na spoločnom stretnutí potvrdil, že podporuje reaktivizáciu medziparlamentnej spolupráce, ktorá bola utlmená z dôvodu celosvetovej pandémie. „Slovenská republika je aj naďalej pripravená podporovať Čiernu Horu v reformných a transformačných procesoch odovzdávaním našich slovenských skúseností z prístupového procesu do EÚ," ozrejmil.Ako vhodnú formu podpory integračných ambícií Čiernej Hory vidí napríklad v zorganizovaní stretnutia Výboru NR SR pre európske záležitosti a Výboru pre európsku integráciu Parlamentu Čiernej Hory. Djukanovič vidí budúcnosť spolupráce predovšetkým v oblastiach turizmu, energetiky či rozvoja infraštruktúry.