Kollár považuje za nedôstojné napádať hlavu štátu, útoky na Čaputovú označil za neprípustné

10.5.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár považuje za nedôstojné napádať hlavu štátu, a to bez ohľadu na to, či ide o Zuzanu Čaputovú Andreja Kisku či Ivana Gašparoviča Uviedol to pre médiá pri odchode z Prezidentského paláca, kde sa stretol s prezidentkou Čaputovaj v súvislosti so zostavovaním úradníckej vlády. V odpovedi na otázku ohľadom jeho postoja voči rétorike strany Smer-SD na adresu prezidentky Čaputovej povedal, že úrad prezidenta si treba ctiť a vážiť, nech už tam sedí ktokoľvek.„Keď si ho náš národ raz zvolil, tak prejavujme nejakú zdržanlivosť a úctu voči tomuto úradu," povedal. Útoky nepovažuje za prípustné v politickom boji. Zdôraznil, že hlava štátu je nepolitickou funkciou, keďže prezident nesmie byť členom politického subjektu. Prekáža mu ustavičné rozoštvávanie národa. Ľudia toho už podľa Kollára majú dosť, vyzýva na spájanie.