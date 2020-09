Kollár požiadal Pellegriniho, aby z postu podpredsedu parlamentu odstúpil neskôr

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár Sme rodina ) v stredu požiadal lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho , aby pre riadne zabezpečenie chodu NR SR odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu až pred jeho najbližšou schôdzou. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Jurcová z Kancelárie NR SR.Kollár uviedol, že registruje rozhodnutie Pellegriniho abdikovať na post podpredsedu NR SR k 30. septembru 2020. „V tomto náročnom čase pandémie koronavírusu je však mojou snahou i zodpovednosťou, aby parlament plnil všetky svoje zákonné i protokolárne povinnosti a jeho najvyšší predstavitelia boli plne zastupiteľní,“ skonštatoval Kollár.Preto Pellegriniho požiadal, aby vo funkcii predsedu zotrval až do dňa pred začatím najbližšej schôdze NR SR, kedy by mal byť zvolený jeho nástupca.Pellegrini predsedovi parlamentu oznámil, že jeho návrh akceptuje a bude až do 19. októbra plniť všetky povinnosť podpredsedu NR SR.