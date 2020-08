Kollár predstavil laureátov ceny Jozefa Miloslava Hurbana, sú medzi nimi Budaj aj Krčméry

Gojdič zahynul mučeníckou smrťou

Zákon o cene napadol Kiska

31.8.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) udelí v utorok 1. septembra štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana piatim osobnostiam.Medzi ocenenými je lekár Vladimír Krčméry . Bol v tíme odborníkov, ktorí sa podieľali na opatreniach pri zvládaní prvej vlny pandémie koronavírusu Ďalej sú to tribúni novembra 1989, herec a expolitik Milan Kňažko a súčasný minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Podľa Kollára dodnes neboli ocenení.Cenu in memoriam dostane gréckokatolícky biskup Pavol Peter Gojdič . Ako informoval v tlačovej správe hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič, v tomto roku si celá gréckokatolícka cirkev pripomína 60. výročie od jeho mučeníckej smrti.Gojdič bol začiatkom novembra 2001 vyhlásený na Námestí sv. Petra v Ríme za blahoslaveného. Jeho meno je tiež od roku 2008 vygravírované na Múre cti spravodlivých v Yad Vashem v Jeruzaleme. Ocenenie Spravodlivý medzi národmi získal za záchranu množstva židovských životov a bol tak vôbec prvým biskupom katolíckej cirkvi s týmto titulom.Piatym oceneným je Romi Cohn, bratislavský rodák, ktorý sa podľa Kollára aktívne zapojil do Slovenského národného povstania a neskôr po celom svete zachraňoval významné pamätníky.Hurbanovu cenu v minulom volebnom období inicioval predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Zákon o cene Jozefa Miloslava Hurbana napadol na Ústavnom súde SR vtedajší prezident Andrej Kiska . Namietal, že štátne vyznamenania môže udeľovať iba hlava štátu. Ústavný súd vo februári 2020 rozhodol, že zákon nie je v rozpore s ústavou.