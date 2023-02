Kollár presunul novelu o radiačnej ochrane na marec, dôvodom bola výmena názorov Záborskej, Ciganíkovej a Šefčíka

Podľa Šefčíka je pojmová zmena potrebná

Nezhody aj kvôli dochádzke





Cieľom novely zákona o radiačnej ochrane je návrh nových transpozičných ustanovení do vnútroštátneho práva pre konkrétne ustanovenia, ktoré Európska komisia nedokázala identifikovať ako úplne transponované. Návrh do parlamentu predložil dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský

15.2.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Sme rodina ) procedurálnym návrhom na základe dohody troch poslaneckých klubov - strany Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutí Sme rodina a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , presunul novelu zákona o radiačnej ochrane na ďalšiu riadnu schôdzu parlamentu.Dôvodom bola výmena názorov a nezhody v pléne. Ako uviedla poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS), strana návrh nechcela podporiť preto, lebo „cez pozmeňujúci návrh poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO) na Výbore NR SR pre zdravotníctvo dochádza k zmenám pojmu v zákone o radiačnej ochrane i v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Mení sa to, že slovo plod sa mení na pojem nenarodené dieťa," tvrdí Bittó Ciganíková.Poslanec Marek Šefčík (OĽaNO) uviedol, že sa iba transformuje smernica 2013/59 Euratom. „Tá hovorí, že je potrebné túto pojmovú zmenu, ktorá reflektuje tento pojem premietnuť aj do ostatných ustanovení zákona, aby sa tak dodržala požiadavka terminologickej jednotnosti," vysvetlil poslanec.Šefčík v pléne taktiež poznamenal, že Bittó Ciganíková ako členka zdravotníckeho výboru nechodí na stretnutia výboru a nezúčastnila sa ani na rokovaní o tejto novele v NR SR.„Je to len ideologická predpojatosť k nenarodeným deťom danej poslankyne," dodal. Bittó Cigániková v pléne argumentovala, že na stretnutiach výboru sa nezúčastnila dvakrát, pretože bola na operácii. „Považujem za mimoriadne nechutné od pána Šefčíka, že toto spomína napriek tomu, že doteraz som mala ukážkovú dochádzku," obhajovala sa poslankyňa.Poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO) doplnila, že Bittó Cigániková nehovorí pravdu. „Žiaden pozmeňujúci návrh som nedávala. Je to poznámka, ktorá je v spoločnej správe, ktorá je z odboru pre legislatívu na zosúladenie smernice s naším zákonom," tvrdí Záborská.