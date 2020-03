Kollár presunul termín konania doplňujúcich volieb starostov na začiatok októbra

Zvolia si starostov

25.3.2020 - Predseda Národnej rady SR (NR SR) a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár presunul termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí na 3. októbra. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii pred budovou NR SR.Kollár tak urobil na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s hrozbou ochorenia Covid-19. Pôvodne sa tieto voľby mali konať v sobotu 4. apríla.V sobotu 3. októbra tohto roka sa uskutoční voľba starostu v obciach Ivanka pri Dunaji (okres Senec), Kuklov (okres Senica), Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava), Malé Borové (okres Liptovský Mikuláš), Abramová (okres Turčianske Teplice), Ondavka (okres Bardejov), Klčov (okres Levoča), Remeniny (okres Vranov nad Topľou), Drienovec (okres Košice-okolie), Kaluža (okres Michalovce) a Harichovce (okres Spišská Nová Ves).Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania.Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami.Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00.Aktuálne je na Slovensku potvrdených 216 prípadov koronavírusu.