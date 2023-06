Kollár prezradil, či postaví do prezidentských volieb vlastného kandidáta

aktualizované 21. júna, 13:16



21.6.2023 (SITA.sk) -Hnutie Sme rodina nepostaví do budúcoročných prezidentských volieb vlastného kandidáta. V relácii TA3 to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a predseda hnutia Boris Kollár Chcú si počkať, kto sa rozhodne kandidovať, a následne si vyberú kandidáta, ktorý im bude blízky a ktorého podporia. Kollár naznačil, že kandidát by mal byť konzervatívnejší a pravicový.Ďalej dodal, že strana, ktorá nemá vyriešenú otázku holokaustu, pre Sme rodina nie je prijateľná. S takýmito stranami si nevie predstaviť sedieť v jednej vláde. V relácii televízie Ta3 tiež odmietol prípadnú koalíciu so stranou Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a nejakým ďalším subjektom.