Kollár sa zaujíma o kolúznu väzbu aj kvôli Pčolinskému, justícii to podľa Via Iuris dôveru nevráti

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Výroky predsedu Národnej rady SR Sme rodina ) o tom, že zmenu podmienok kolúznej väzby presadzuje aj kvôli Vladimírovi Pčolinskému dôveru ľudí v justíciu nevrátia. Uviedla to mimovládna organizácia Via Iuris na svojom profile na sociálnej sieti.Predseda parlamentu v stredu 5. mája na tlačovej besede priznal, že hnutie Sme rodina sa o kolúznu väzbu zaujíma aj preto, že sa vo väzbe nachádza bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský. Toho na tento post nominovalo práve hnutie Sme rodina.„Keďže dôvera verejnosti v slovenskú justíciu a spravodlivosť celkovo je neveľká, podľa organizácie Via Iuris podobné výroky či pohnútky kredit justičným inštitúciám rozhodne nevrátia. Spravodlivosť má byť rovnaká pre všetkých a systém nemá byť zlepšovaný pre dobro vybraného jednotlivca, ale pre všetkých občanov,“ skonštatovala organizácia.