Kollár stopol Matoviča, platy poslancov parlament riešiť nebude

25.4.2023 (SITA.sk) - Návrh zákona Igora Matoviča (OĽaNO) na znižovanie platov politikov nebude zaradený na program májovej schôdze Národnej rady (NR) SR. Pre agentúru SITA to potvrdil podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina). Hnutie OĽaNO plánuje do Národnej rady SR podať novelu zákona, na základe ktorej by sa zamedzilo zvyšovaniu platov poslancov či prezidentky. Ide o tzv. zmrazenie platov na súčasný rok. Hnutie novelu plánovalo predložiť ešte na májovú parlamentnú schôdzu. Informoval o tom líder OĽaNO Igor Matovič na tlačovej besede.