Kollár: Štvorkoalícia musí dovládnuť spolu. Odkazovanie si cez médiá podľa neho vrhá zlé svetlo na celú vládu.

Komunikácia medzi koaličnými partnermi je však veľakrát nešťastná. V rozhovore pre TASR to skonštatoval predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár. Ak by sa premiér Igor Matovič (OĽANO) rozhodol pre rekonštrukciu vlády, je to jeho právo, hovorí Kollár. Tvrdí tiež, že nenapáda svojich koaličných partnerov. Premiér je podľa neho v ťažkej situácii, pretože atmosféra je "vybičovaná". Myslí si tiež, že strana SaS "dosť nešťastne komunikuje".





"Musíme dovládnuť spolu, som za to, aby sme komunikovali spolu, nikoho nevylučovali," povedal pre TASR Kollár. Koalícia je podľa neho pevná a súdržná. Za veľmi nešťastné Kollár považuje odkazovanie si cez médiá. Vrhá to podľa neho zlé svetlo na celú vládu, pričom na koaličných radách je komunikácia bezproblémová. "Tam to odsýpa, vieme si dohodnúť vec, ale navonok to vyzerá veľmi zle. Mrzí ma, že niekto si potrebuje dávať statusy a napádať všetky dohody a vybíjať z toho politický kapitál na úkor troch politických strán. To ma trošku mrzí," skonštatoval. Dodal, že problémy s komunikáciou sú zanedbateľné oproti vládnutiu bývalej garnitúry, ktorá podľa neho zneužívala mocenské zložky.Kollár tvrdí, že nenapáda žiadnu z koaličných strán a ani Matoviča. "Keby som začal verejne napádať premiéra, urážať ho, asi by ten vzťah ani ku mne nebol veľmi priateľský, takže si myslím, že každý si vzťahy vytvára svojím konaním," povedal s tým, že nie je správne riešiť vzťahy cez médiá a sociálne siete."Myslím si, že SaS dosť nešťastne komunikuje, no som presvedčený, že my ako štvorkoalícia musíme dovládnuť. Nebolo by dobré, keby sme sa delili, aby sme niekoho vyhadzovali. A to je jedno, či SaS, Za ľudí alebo nás," povedal s tým, že v tak ťažkej situácii sa nemá útočiť na členov vlády. "Ja by som len tak do premiéra alebo hociktorého člena vlády nekopal. (...) Spolu sme dostali mandát. Nebudem útočiť ani na premiéra, ale ani na Sulíka," doplnil.Rekonštrukcia vlády podľa Kollára nehrozí. "Máme rozdelené mandáty v parlamente. Je úplne irelevantné, ako kde dnes vychádzajú prieskumy. Dôležité je, koľko máte poslancov v parlamente. A tam je to jasné. Keď sa premiér rozhodne, že bude robiť nejakú rekonštrukciu vlády alebo bude niektorých ministrov vymieňať, je to na ňom, je to jeho právo. Je to právo každého premiéra, nielen Igora Matoviča, aby si zvolil svojich ministrov," uzavrel Kollár.