Kollár varuje dočasného prezidenta PZ pred používaním pojmu „naši chlapci“

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) upozornil dočasne povereného prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana na používanie pojmu „naši chlapci“. Ako v nedeľu 10. októbra v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza podotkol, na Slovensku sme „už našich chlapcov, našich ľudí mali“.Podľa neho by mal byť Hamran „prezidentom všetkých chlapcov“, teda nielen obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) , ale aj policajtov na inšpekcii.S odkazom na predchádzajúcu vládu uviedol, že nechce, aby počas ich vlády vznikla skupina, ktorá by sprivatizovala spravodlivosť Tiež si nepraje, aby sa očista spoločnosti robila cez skratku účel svätí prostriedky. Poslanec Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD) si myslí, že Hamran mal postaviť prepustených vyšetrovateľov NAKA mimo služby.Kollár ocenil, že krajský súd prepustil obvinených vyšetrovateľov NAKA z kolúznej väzby, keďže nie všetko by sa malo podľa neho riešiť cez kolúznu väzbu. Zároveň dodal, že pokiaľ súd týchto vyšetrovateľov zbaví obvinenia, tak sa k veci postaví čelom a ospravedlní sa Jánovi Č. za jeho výroky.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a opozičný poslanec Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD) sa zhodli na postoji voči skupovaniu budov a pôdy Maďarskom.Kollár v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza poznamenal, že stojí za ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivanom Korčokom (nom. SaS) v názore, že ak chce Slovensko ostať suverénnou krajinou, tak sa musí voči takýmto veciam tvrdo a kategoricky ohradiť.Dodal, že nemá problém v prípade, ak pôdu či budovu skupujú cudzinci – súkromníci, no v prípade cieleného nákupu budov či pôdy na Slovensku zo strany iných štátov vidí riziko. Je preto za rýchle prijatie zákona o ochrane pôdy, ktoré by takýmto krokom zamedzili.Blanár uviedol, že v danej veci chcú budúci týždeň zvolať mimoriadnu schôdzu, kde plánujú diskutovať o konkrétnych krokoch, ktoré príjme Slovensko voči Maďarsku. Kollár však takúto schôdzu odmieta a je skôr za prijatie zákona.„Chceme, aby bola absolútnym spôsobom ochránená naša pôda, a aby sme vedeli o všetkých nehnuteľnostiach, ktoré sa tu nakupujú maďarskou stranou,“ povedal Blanár. Zároveň si neprajú, aby sa slovenská vláda „poklonkovala Orbánovi“.Podľa neho mal slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) odmietnuť stretnutie s Orbánom v pondelok 11. októbra v Ostrihome, kým sa veci nevysvetlia. Domnieva sa, že rozhodnutie Maďarska spôsobil aj prístup expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý podľa neho vo vzťahu k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi obchádzal slovenskú diplomaciu.