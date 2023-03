Kollár verí, že sa podarí spoločný projekt demokratov. Dzurinda by mohol byť poradca alebo kouč

povedal.

Kollár nechce špekulovať

Plánovali aj druhý snem

Modrá koalícia sa nerozpadla

2.3.2023 (SITA.sk) - Líder Modrej koalície Miroslav Kollár naďalej verí v širší spoločný projekt demokratov, na ktorého palube bude nakoniec aj Mikuláš Dzurinda ako poradca alebo kouč. Povedal to v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.Kollár podľa svojich slov neľutuje, že uveril Dzurindovi, no nerozumie tomu, čo sa stalo. Dzurindove rozhodnutie nevstúpiť do Modrej koalície sa dozvedel z médií a veľmi ho prekvapilo. „Mikuláš Dzurinda je skúsenejší politik ako ja, takže som presvedčený, že vie, čo robí a prečo to robí, ja som možno menej skúsený, preto mi to nedochádza,“Kollár dodal, že Dzurinda ho predtým a ani potom nekontaktoval, takže stále má len informáciu z vyhlásenia, ktoré poslal do médií.„Keď sa na to spätne pozriem, až dnes mi dochádza, že Mikuláš Dzurinda a jeho Modrí dodnes vlastne nevstúpili do strany napriek tomu, že sme im poslali prihlasovací formulár. Teraz premýšľam, či to nebola súčasť nejakého scenára, ale nechcem špekulovať a hlavne si myslím, že toto fakt už voliča nezaujíma,“ podotkol.Podľa Kollára išli presne podľa plánu a začiatkom februára spravili rýchly mimoriadny snem, aby zmenili názov strany, keďže vtedy ešte hrozilo, že predčasné voľby budú v máji alebo júni. Plánovali aj druhý snem, kde mali dokončiť personálne otázky aj stanovy.„Keďže voľby majú byť až v septembri, tak sme povedali, dajme tomu pár týždňov, aby sme tie stanovy aj vyčistili. Za mňa to bola technická vec,“ vysvetlil Kollár.Snem chystajú na prvú polovicu marca. Dzurindovi podľa svojich slov ešte v nedeľu avizoval, že tento týždeň sa má udiať stretnutie s ďalšími "áčkovými osobnosťami" s cieľom skoordinovať postup, a potom nečakane prišlo jeho vyhlásenie do médií.Miroslav Kollár zdôraznil, že Modrá koalícia sa nerozpadla, je to stále tá istá strana Spolu – občianska demokracia, má 200 až 250 členov. Základný hodnotový rámec, tzv. desatoro, už predstavili na tlačovej besede a konkrétny volebný program začali pripravovať. Dzurinda podľa neho nechcel byť predsedom Modrej koalície.„Jeho návrh bol, že ja mám zostať predsedom do volieb, ale keby prišla nejaká áčková osobnosť, bola by to otvorená téma,“ povedal Kollár. Ako pokračoval, 6. marec bude hraničný termín, po ktorom voľby už nemôžu byť v júni, pretože uplynie zákonná lehota, keď ich treba vyhlásiť.Modrá koalícia by podľa Kollára mala byť platformou pre spájanie stredopravých politických síl, no je možný aj scenár, že sa spájanie udeje na inej platforme a oni budú toho súčasťou.