Kollár: Zavedenie parlamentnej stráže nie je potrebné, účinnejšie je siahnuť na plat poslancovi

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zavedenie parlamentnej stráže nateraz nie je potrebné. Účinnejším spôsobom, ako zamedziť neslušnému správaniu v pléne, je siahnuť na plat poslancovi. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).V rokovacej sále často odznejú aj expresívne či emočné vyjadrenia. Na otázku agentúry SITA, ako chce vedenie parlamentu dbať na to, aby sa v pléne diskutovalo v medziach slušnosti, Kollár odpovedal, že je to na danom predsedajúcom, ktorý v tom momente vedie schôdzu.„Tá situácia sa ale dá zvládnuť. Viete vypnúť mikrofón, viete zasiahnuť, prerušiť schôdzu. Spravíte to danému poslancovi dvakrát-trikrát-štyrikrát, tak si potom premyslí, či bude v pléne vykrikovať a urážať niekoho, ak za to príde o mesačný plat,“ vysvetlil šéf zákonodarného orgánu.Zároveň ozrejmil, že v koalícii sa už nediskutuje ani možnosti online rokovania poslancov NR SR, po ktorej kedysi volal poslanec Juraj Šeliga (nezaradený). „Na to by sme potrebovali investovať veľké peniaze do techniky a technológie a v súčasnosti na to financie nemáme. Aj keby sme chceli zaviesť takýto systém, museli by sme ho obstarávať, pretože to nevieme len tak ísť a kúpiť. Stálo by to niekoľko miliónov. Po verejnej súťaži by sme to potom mohli začať objednávať, čiže celé by to trvalo približne dva a pol roka a v tom čase už dávno nebudeme vedieť, čo je to pandémia,“ dodal Kollár.Celý rozhovor je dostupný na webe.