Kollárovci: Je pre nás česť hrať na turné s Alexandrovcami

Bratislava 25. januára (TASR) – Slávny súbor Alexandrovci oslavujú 90. výročie založenia. V rámci jubilejného turné prídu aj na Slovensko. Podobne ako v minulosti, aj tentoraz budú mať na turné domáceho hosťa, bude ňou populárna skupina Kollárovci.Sériu trinástich koncertov začnú 12. mája v Prievidzi, ďalšími zastávkami budú Brezno (13. 5.), Nové Zámky (15. 5.), Žilina (28. 5.), Martin (29. 5.), Košice (2. 6.), Humenné (3. 6.), Východná (4. 6.), Trenčín (6. 6.), Banská Bystrica (7. 6.), Nitra (8. 6.), vyvrcholením bude záverečný dvojkoncert 9. júna v Bratislave. TASR informovala PR manažérka turné Andrea Čurná.povedal pre médiá Tomáš Kollár a dodal:Kollárovci vystúpia na každom koncerte so svojím programom pred Alexandrovcami a pre svojich fanúšikov pripravujú aj ďalšiu zaujímavosť. Súbor si zvykne pripraviť pre publikum v danej krajine aj skladby v danom jazyku a s domácim interpretom. Od 12. mája čaká Kollárovcov i Alexandrovcov cesta po celom Slovensku.dodal Tomáš Kollár.Goralský temperament a slovenská ľudová pieseň, tak by sa veľmi v stručnosti dala charakterizovať hudobná produkcia kapely Kollárovci, ktorá zabáva a rozveseľuje poslucháčov doma i v zahraničí. Kapela bola založená v roku 1997, no výrazný prielom zaznamenala v roku 2015, kedy vydali pieseň Mariša. Tá sa ihneď po zverejnení videoklipu dočkala veľkého úspechu. Pieseň o dvoch mladých ľuďoch, o ich láske s humorným textom a tanečným rytmom si získala priazeň po celom Slovensku a v súčasnosti patrí aj do playlistov plesov, tanečných zábav i svadieb.Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením talentovaných hudobníkov, ktorí vo svojom repertoári vychádzajú z goralských piesní. Kapelu tvorí šesť hudobníkov, traja bratia, bratranec a dvaja dobrí kamaráti. Sú nimi Tomáš Kollár (husle, spev), Štefan Kollár (akordeón, saxofón, spev), Marek Kollár (husle, spev), Štefan Repka (kontrabas, spev), Július Michal Hudi (cimbal) a Patrik Červenák (bicie nástroje). Doteraz vydali osem CD albumov a štyri DVD. Na turné zahrajú svoje najväčšie hity i skladby z pripravovaného albumu, ktorý vyjde na jar tohto roka.