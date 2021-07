Kollárovo hnutie Sme rodina nepodporí zvýhodňovanie zaočkovaných v prevádzkach či podujatiach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 - Hnutie Sme rodina nebude hlasovať za návrh, ktorý by podmieňoval vstup do rôznych prevádzkových priestorov či na verejné podujatia potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, o jeho prekonaní či negatívnym testom.Stanovisko hnutie zverejnilo na sociálnej sieti. Ako doplnilo, očkovanie proti koronavírusu musí zostať na dobrovoľnej báze a každý sa preň musí rozhodnúť slobodne.„Na ľudí, ktorí sa dať zaočkovať nechcú, nemôžeme vyvíjať nátlak v podobe neustálej povinnosti preukazovania sa testami, ktorých vykonanie je spoplatnené alebo ich znevýhodňovať inými spôsobmi, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Za vládny návrh zákona, ktorý by práve toto uskutočnil realitou, preto hlasovať nebudeme a budeme proti," zdôrazňuje Sme rodina.V stredu 30. júna vláda schválila novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Kabinet navrhuje parlamentu, aby predmetnú právnu úpravu prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.