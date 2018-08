Kolonádový most v Piešťanoch zaplavili podenky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo

Piešťany 8. augusta (TASR) – Návštevníci Kolonádového mosta v Piešťanoch boli svedkami zaujímavého úkazu, keď prechod cez rieku Váh doslova zaplavil lietajúci hmyz. Išlo o živočíšny druh Ephoron Virgo, ktorého dospelé jedince prežijú iba niekoľko hodín. TASR informoval vedúci Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Tomáš Derka.V minulosti nebol tento hmyz, ktorému sa ľudovo hovorí podenky, v Piešťanoch, ale ani na ďalších miestach Slovenska, zriedkavý. "Znečistenie riek, v tomto prípade Váhu, malo za následok jeho vyhynutie. Larvy žijú v tečúcej vode na dne stredne veľkých a veľkých nížinných riek. Tam sa ukrývajú pod kameňmi alebo hrabú v jemnejšom piesku či bahne," uviedol Derka.Tento hmyz sa pári za letu, samce tvoria svadobné roje, do ktorých vlietajú samičky. Krátko po spárení samce hynú a samice letia proti prúdu klásť vajíčka. Hmyz priťahuje biele svetlo a v čase rojenia by podľa jeho slov bolo potrebné most osvetliť červeným svetlom, ktoré hmyz neláka. "Niektoré uhynuté jedince na moste mali rozmnožovaciu fázu za sebou, ale niektorým sa, bohužiaľ, rozmnožiť nepodarilo," doplnil Derka.Ako pokračoval, nemenej dôležitá je ochrana biotopu lariev, v tomto prípade rieky Váh. "Podenky tu už raz vymizli, preto treba dbať na čistotu rieky a takisto na menšiu reguláciu, keďže vajíčka kladú samičky do hliny na strmých brehoch riek," poznamenal Derka.Predvlani bol tento úkaz párenia na Kolonádovom moste menší, pretože populácia sa ešte úplne neobnovila. Minulý rok sa to už podarilo a tento zopakovalo. "Ak nepríde k nejakému katastrofickému znečisteniu Váhu, tak sa takéto rojenie bude opakovať každý rok. Môže sa z toho stať turistická atrakcia. Maďari masové rojenie podobného druhu Palingenia longicauda na Tise veľmi dobre propagujú, nazývajú to kvitnutie rieky. Bol o tom krásny článok v časopise National Geographic," zakončil Derka.