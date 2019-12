KOLÓNY V MESTÁCH: Na vjazdoch do veľkých miest sa tvoria zápchy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. decembra (TASR) - Pondelkové ráno a sneženie na väčšine územia Slovenska sa podpisujú pod komplikácie v doprave. Na vjazdoch do veľkých miest je doprava spomalená, tvoria sa kolóny. Podrobnosti prináša Zelená vlna RTVS.Tí, ktorí smerujú do Bratislavy v smere zo Záhoria, si na diaľnici D2 počkajú 20 minút, v smere z Chorvátskeho Grobu je zdržanie 30-minútové.informuje Zelená vlna.Kolóny a zdržanie sa týkajú aj východoslovenských metropol, na vjazde do Prešova zo Sabinova sa v kolóne zdržia šoféri približne 40 minút, kolóna sa vytvorila v dôsledku nehody aj na Sečovskej ceste v Košiciach.upozorňuje Zelená vlna.Približne 25-minútové zdržanie hlásia aj pri vjazde zo Slovenskej Ľupče do Banskej Bystrice.Zelená vlna varuje pred zhoršenými podmienkami na cestách, hustým snežením, ale i poľadovicou, ktorá komplikuje premávku medzi Novými Zámkami a Koltou.dodáva dopravné spravodajstvo RTVS.