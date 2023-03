Kolovrat nie je slovanský symbol, na súde so šéfom Slovenskej pospolitosti Škrabákom svedčil znalec na extrémizmus

Nacionalistický symbol kolovratu

Jakuba Škrabáka zadržala Národná kriminálna agentúra 10. mája 2018 pri akcii namierenej proti extrémistom. Spolu s ním zadržali aj hudobníka Jaroslava Pagáča a bývalého predsedu okresnej organizácie strany Ľudová strana Naše Slovensko v Ružomberku Michala Buchtu. Hudobníka známeho ako Reborn v júni 2021 ŠTS odsúdil za extrémizmus na úhrnný trest vo výmere štyri roky nepodmienečne v ústave na výkon trestu s najnižším stupňom stráženia. Tento rozsudok Najvyšší súd SR zrušil v časti výroku o vine a výroku o treste vo vzťahu k Jaroslavovi Pagáčovi a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.



V prípade Buchtu ŠTS v októbri 2021 schválil dohodu o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom ÚŠP. Súd konkrétne uznal obvineného za vinného zo zločinu rozširovania extrémistických materiálov a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní troch rokov.





15.3.2023 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici v stredu pokračuje hlavné pojednávanie so šéfom združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Škrabákom o bžalovaným z extrémizmu. Pred súd ako svedok predstúpil znalec Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa , ktorého ešte v roku 2017 v súvislosti s týmto prípadom oslovila Národná kriminálna agentúra (NAKA) , aby posúdil šesť fotografií, obsah CD nosiča a symboly na nich.Znalec potvrdil, že fotografie aj nosič obsahovali rôzne extrémistické symboly, ako nacionalistický symbol kolovratu a ďalšie.„Pri spracovaní som vychádzal z verejne dostupných materiálov, z odbornej literatúry, z internetových zdrojov a z príručiek určených pre orgány činné v trestnom konaní,“ ozrejmil svoje zdroje Klubert, podľa ktorého symbol kolovratu vzišiel z prostredia ruských nacionalistov a nejde o slovanský symbol.„Nie je to pravda, lebo sa nezachovali žiadne artefakty zo staroslovanského obdobia, na ktorých by sa nachádzal,“ doplnil s tým, že slnko sa v žiadnom slovanskom jazyku nenazýva kolovrat.Na súde v minulom roku v septembri čítali znalecký posudok odborníka na extrémizmus Mateja Medveckého. V posudku sa uvádzali podrobnosti k materiálom zadržaným pri domovej prehliadke obžalovaného, ktoré majú znaky extrémistických organizácií, ako je Hlinkova garda a iné.Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) prečítala v júli 2022 rozsiahlu obžalobu, kde popisuje okrem iného materiály a dokumenty nájdené pri domovej prehliadke obžalovaného. Podľa obžaloby sa mal Jakub Škrabák v rokoch 2015 až 2018 dopustiť zločinu rozširovania extrémistických materiálov, zločinu výroby extrémistických materiálov a zločinu prechovávania extrémistických materiálov.Obžalovaný ešte pred začatím pojednávania uviedol, že obžaloba je podľa neho vykonštruovaná a on nikdy nič zakázané nepredával. V prípade dokázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až osem rokov. Jakub Škrabák po prečítaní obžaloby vyhlásil, že je nevinný. Následne vo svojej výpovedi hovoril, že u neho nájdené a ním predávané predmety neboli extrémistické, ale boli na nich slovanské symboly.