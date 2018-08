Komisár OSN: Trump nesie zodpovednosť za vnímanie médií

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 21. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump nesie "veľkú zodpovednosť" za to, akým spôsobom sú vnímané médiá, a jeho vyhlásenia by mohli vyvolať efekt, ktorý by mohol ublížiť novinárom v iných krajinách. V pondelok to na pôde OSN v Ženeve vyhlásil vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn.Viac ako 350 amerických novín zverejnilo uplynulý štvrtok úvodníky, v ktorých vyjadrili nesúhlas s útokmi prezidenta Trumpa na slobodu tlače. Trump často označuje články, ktoré ho kritizujú, za "falošné správy" a médiá za nepriateľov ľudu.povedal jordánsky princ a diplomat v rozsiahlom rozhovore pre agentúry Reuters, AP a AFP iba niekoľko dní pred skončením svojho funkčného obdobia.uviedol Husajn.upozornil Zajd Raad Husajn.Trumpove vyhlásenia odzrkadľujú názor mnohých konzervatívcov, podľa ktorých mnohé médiá prekrúcajú, vytvárajú alebo vynechávajú fakty z dôvodu zaujatosti voči nim. Republikánsky prezident povedal, že princípy slobody tlače podporuje, ale veľa z toho, čo médiá uverejňujú, označuje za "falošné správy", dodal Reuters.