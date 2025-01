Komisár pre deti upozorňuje na podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách, prináša viacero odporúčaní

Zmapovanie situácie

26.1.2025 (SITA.sk) - Úrad komisára pre deti (ÚKD) upozorňuje na podmienky, v ktorých žijú deti z marginalizovaných komunít. Ako uvádza, tieto podmienky ohrozujú všestranné napĺňanie ich potrieb, ale aj základné práva. Apeloval tiež na kompetentných, aby čo najskôr prijali nadrezortné, adresné a systémové riešenia, ktoré by týmto deťom zaistili dôstojné životné podmienky i spravodlivé naplnenie ich práv.Úrad od vlaňajšieho mája vykonával rozsiahly terénny monitoring v desiatich obciach, kde je vysoký podiel marginalizovaných rómskych komunít . Zistil pri tom závažné nedostatky napríklad v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ale aj infraštruktúry a životného prostredia.Úrad komisára pre deti odporúča zmapovať situáciu v marginalizovaných rómskych komunitách so zameraním na deti, mládež a rodiny a určiť mieru ohrozenia v jednotlivých lokalitách. Cieľom by tiež malo byť odhaliť najviac ohrozené komunity detí. Výzvou je podľa Úradu vypracovať plán riešení problematiky marginalizovaných rómskych komunít, ktorý bude cieliť na deti.Tento plán by mal byť systematický, adresný a efektívny, podieľať by sa na ňom mali ministerstvá, splnomocnenec, ale aj samosprávy, cirkvi a mimovládne organizácie. Na ceste k riešeniam je podľa ÚKD aj zaistenie pravidelnej komunikácie medzi všetkými aktérmi.V oblasti školstva Úrad odporúča napríklad opatrenia na zlepšenie školskej dochádzky, medzi nimi elimináciu možnosti rodičov ospravedlniť dieťa na desať dní v mesiaci. Rovnako odporúča zvážiť obnovenie výstavby škôl v blízkosti osád, aby sa zlepšila dochádzka. Medzi odporúčaniami je aj zabezpečenie teplej stravy pre deti či optimalizácia fungovania škôl, a to v podobe zrušenia dvojzmennej prevádzky ZŠ.UKD odporúča aj presmerovanie príspevku pre žiakov prvého ročníka priamo na školy namiesto rodičov. Apeluje i na prinavrátenie nultých ročníkov, aj na opatrenia pre maloleté matky na školách vrátane prípravy na rodičovstvo.ÚKD považuje za potrebné zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a "zabezpečiť reálny prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetky deti vrátane maloletých matiek, najmä v najohrozenejších lokalitách, kde je návštevnosť lekárov minimálna a zaočkovanosť alarmujúco nízka".Vyzýva aj na zabezpečenie preventívnych prehliadok priamo v komunitách a riešenie situácie s nárastom závislostí detí a mladistvých na omamných látkach, napríklad riedidlách a toluéne. V tomto smere odporúča osvetové programy v školách a komunitách, ktoré by zvýšili povedomie o škodlivosti týchto látok a poskytli prístup k potrebnej pomoci pred deti.V sociálnej sfére odporúča Úrad zamerať sa na posilnenie funkčnosti rómskych rodín a predchádzanie vynímaniu detí do náhradnej starostlivosti. Považuje za potrebné aj rozšírenie terénnej sociálnej práce v komunitách. Odporúča "prehodnotiť systém sociálnych dávok tak, aby boli motivačné, efektívne a krátkodobé s cieľom zníženia závislosti MRK na dávkach", a tiež podporovať programy aktívnej zamestnanosti.ÚKD v oblasti bezpečnosti a životného prostredia odporúča odstránenie smetísk a zlepšenie nakladania s odpadom v komunitách s cieľom znížiť zdravotné riziká. Za potrebné považuje aj zvýšenie dostupnosti detských ihrísk a podporu výstavby komunitných centier. Zdôrazňuje tiež nutnosť zapojenia miestnych komunít do budovania a udržiavania bezpečného prostredia.