Komisárka OSN vyzvala na prepustenie politických väzňov vo Venezuele

Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 22. júna (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová v piatok na záver svojej trojdňovej návštevy v Caracase vyzvala venezuelskú vládu, aby prepustila z väzenia všetkých politických disidentov. Informovala o tom agentúra AFP.vyhlásila Bacheletová.Vyzvala venezuelskú vládu a opozíciu, aby hlboké politické rozpory odložili bokom a venovali sa dialógu zameranému na ukončenie humanitárnej krízy.Vo Venezuele, ktorá zažíva hlbokú ekonomickú a politickú krízu, sa Bacheletová oddelene stretla s prezidentom Nicolásom Madurom ako aj s opozičným lídrom Juanom Guaidóm, ktorého uznalo za dočasného prezidenta viac ako 50 krajín sveta.Guaidó, ktorého vyjadrenia citovala agentúra AP, povedal, že s Bacheletovou hovoril o potrebe zbaviť Madura moci a o ukončení utrpenia vo Venezuele. Ďalej uviedol, že na stretnutí zdôraznil fakt, že Madurova vláda ešte stále zadržiava dvoch opozičných poslancov a takmer 700 aktivistov, ktorí sú považovaní za politických väzňov.Bacheletová podľa slov Guaidóa navrhla zriadenie dočasného úradu na monitorovanie otázok týkajúcich sa ľudských práv a krízy v krajine. Dvaja zamestnanci jej úradu tak zostávajú vo Venezuele, aby mohli preskúmať situáciu, najmä v nemocniciach.povedal Guaidó na pôde opozíciou kontrolovaného Národného zhromaždenia.dodal.Venezuelský prezident Maduro piatkové stretnutie s Bacheletovou označil za "veľmi úspešné" a zároveň vyhlásil, že odporúčania vysokej komisárky OSN pre ľudské práva bude brať vážne.povedal Maduro. Dodal, že "každý, kto poruší ľudské práva, sa za to bude zodpovedať".Maduro ocenil Bacheletovej návštevu ako "prvý krok" v posilňovaní vzťahov medzi Venezuelou a úradom vysokej komisárky OSN pre ľudské práva.Bacheletovej prvá cesta do krajiny Južnej Ameriky od jej nástupu do funkcie vysokej komisárky OSN prichádza v čase zvýšeného medzinárodného tlaku na prezidenta Madura, ktorý údajne necháva svojich politických oponentov väzniť, mučiť a vystavuje ich obrovskému násiliu.Venezuelská vláda podľa agentúry AP pred stredajším príchodom Bacheletovej prepustila 28 opozičných aktivistov, ktorí sú považovaní za politických väzňov, a 18 ľudí, ktorí boli zadržaní počas protivládnych protestov.