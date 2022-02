Komisárka pre deti má byť apolitická a odborníčka, mimovládky odsúdili politické kšeftovanie s funkciami

Politické kšeftovanie s funkciami

Kritizovali už aj voľbu Tomanovej

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako 30 mimovládnych organizácií podpísalo výzvu, aby bola nová komisárka pre deti apolitická. Predstavitelia viacerých združení o tom informovali na utorkovej tlačovej besede.Súčasný spôsob výberu komisárky, teda politická voľba, podľa nich spôsobuje, že odborníci na tému práv detí nemajú záujem uchádzať sa o túto funkciu. Neveria totiž, že o výbere najvhodnejšieho kandidáta rozhodnú ich kvality alebo skúsenosti. Apolitickosť funkcie komisárky by podľa mimovládok mala byť zakotvená aj v zákone.Podľa Zuzany Petkovej z Nadácie Zastavme korupciu by bolo chybou, keby úrad komisárky naďalej viedla osoba, ktorá „vzíde z politického kšeftovania s funkciami".„Nemyslíme si, že voľba, ktorá práve prebieha v parlamente a ktorej druhé alebo tretie kolo máme možnosť sledovať, je transparentná," povedala Petková. Doplnila, že nová komisárka by mala vzísť zo súťaže odborníkov s jasnou koncepciou.Mimovládky pripomínajú, že už pri voľbe bývalej komisárky Viery Tomanovej Výbor OSN pre práva dieťaťa kritizoval Slovensko.Voľba bola totiž podľa výboru spolitizovaná a kandidátka bola aktívnou političkou a poslankyňou Národnej rady SR. Preto výbor v roku 2016 SR vyzval, aby odpolitizovala proces voľby a zabezpečila nezávislosť inštitúcie komisára pre deti.