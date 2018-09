Komisia na kontrolu odposluchov stále nefunguje

Na snímke Gábor Grendel. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 23. septembra (TASR) - Komisia na kontrolu informačno-technických prostriedkov (ITP), tzv. odposluchov, stále nefunguje. Upozornil na to predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) Gábor Grendel (OĽaNO). Spolu so šéfom parlamentného brannobezpečnostného výboru Antonom Hrnkom (SNS) pripomínajú, že ich výbory členov do komisie navrhli. Úlohu si podľa ich slov nesplnil Osobitný kontrolný výbor NRSR na kontrolu Vojenského spravodajstva (VS).zdôraznil cez týždeň v pléne Grendel, ktorý žiada tento výbor, aby zvolil kandidátov.doplnil.Hrnko súhlasí, že nie vinou výborov pre kontrolu SIS a brannobezpečnostného komisia nefunguje.zdôraznil Hrnko.V súvislosti s nefungujúcou komisiou pripomenul aj fakt, že strana SaS navrhovala vo výbore na kontrolu VS za člena komisie Ľubomíra Galka, exministra obrany, ktorý čelil kauze odpočúvania novinárov.doplnil Hrnko.Grendel sa Galka zastal.zdôraznil Grendel.Pripomenul, že Galka za člena výboru zvolili v parlamente väčšinou hlasov a vtedy to koalícii neprekážalo.doplnil Grendel.Komisiu, ktorá má posudzovať, či sú informačno-technické prostriedky v réžii polície alebo SIS použité oprávnene alebo neoprávnene, má podľa zákona zriadiť Národná rada SR. Má mať osem členov. Brannobezpečnostný výbor do nej navrhol Antona Hrnka (SNS) a Milana Krajniaka (Sme rodina), výbor na kontrolu SIS Gábora Grendela (OĽaNO) a Eleméra Jakaba (Most-Híd). Výbor na kontrolu VS zvolil Martina Glváča (Smer-SD), nomináciu Ľubomíra Galka (SaS) odmietol. Zvyšní dvaja členovia komisie by mali byť nezávislí.