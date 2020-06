Komisia nezistila cenzúru v štátnej televízii, problémom bol telefonát Danka so Zsuzsovou

Vypočuli si viacerých zamestnancov

Správu odvysielali neskôr viackrát

Rezník o personálnych zmenách

Ministerská kontrola v RTVS

15.6.2020 - Podľa špeciálne zriadenej komisie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa podozrenie z cenzúry v spravodajstve nepotvrdilo. Povedal to na pondelkovom zasadaní Rady RTVS predseda špeciálne zriadenej komisie RTVS a podpredseda rady Martin Kákoš.Rada RTVS totiž zriadila špeciálnu komisiu na prešetrenie cenzúry a diania v spravodajstve RTVS.Špeciálna komisia v zložení členov Rady RTVS Martina Kákoša, Dóry Hushegyiovej a Ildikó Nagy monitorovala, či RTVS odvysielala, alebo neodvysielala telefonát bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) s obvinenou Alenou Zsuzsovou.V tejto veci si vypočula viacerých zamestnancov spravodajstva RTVS. Podľa Kákoša je kľúčovým vyjadrenie editorky RTVS Jany Šamovej, ktorá uviedla, že RTVS neodvysielala spomínaný telefonát na základe štandardného editorského rozhodnutia.Alena Pániková z Tlačovo-digitálnej rady SR v tejto súvislosti povedala, že verejnoprávne televízie majú povinnosť informovať o dianí aj v takej veci, akou je súkromný telefonát Danka s obvinenou Alenou Zs.Kákoš upresnil, že správa bola v RTVS neskôr viackrát odvysielaná v rôznych podobách. Predseda Rady RTVS Igor Gallo uviedol, že odznela 53-krát.„Preto môžeme s čistým svedomím prijať uznesenie, že v súvislosti s komunikáciou sa nepotvrdilo žiadne podozrenie z cenzúry," dodal.Denník N 29. januára upozornil, že telefonáty dnes už bývalého predsedu parlamentu s Alenou Zsuzsovou vyvolali spor v redakcii spravodajstva RTVS.Uviedol, že šéf spravodajstva Vahram Chuguryan na porade varoval kolegov, aby sa nenechali zaťahovať do kampane.„Kým súkromná televízia Markíza venovala telefonátom predsedu parlamentu Andreja Danka s Kočnerovou volavkou Alenou Zsuzsovou trojminútovú reportáž, ktorú zaradila vo večerných Televíznych novinách na druhé miesto, verejnoprávna RTVS sa v utorok večer témou zaoberala podstatne skromnejšie,” napísal denník s tým, že v hlavných večerných Správach RTVS priniesla len čítanú správu, ktorá zabrala asi minútu.Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na pondelkovej Rade RTVS informoval o personálnych zmenách.„Rozviazali sme pracovný pomer s vedúcou Odboru televízne spravodajstva a aktuálnej publicistiky Hanou Lyons a Miroslav Frindt už nie je tímlídrom v sekcii spravodajstva a má viac spravodajských služieb. Myslím si, že od týchto zmien sa situácia stabilizovala a RTVS sa tak môže zamerať na skvalitnenie spravodajstva či prípravy novej ekonomickej relácie,“ povedal Rezník.Riaditeľ verejnoprávneho média zároveň informoval, že do RTVS nastúpila kontrola Ministerstva kultúry SR, prevzala si miestnosti a preveruje všetky zmluvy uzavreté so štátom za rok 2019.„Tejto kontrolnej skupine poskytujeme plnú súčinnosť a výsledky budú známe po skončení kontroly,“ dodal Rezník.S ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽaNO) sa stretol predseda Rady RTVS Gallo, pričom jej mal podľa vlastných slov vysvetliť fungovanie Rady RTVS.Milanová podľa neho vyjadrila záujem, aby verejnoprávne médium fungovalo systémom, akým má a zároveň informovalo o finančnej kontrole, ktorá momentálne v RTVS prebieha spolu s auditom Najvyššieho kontrolného úradu SR.