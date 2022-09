Komisia podniká právne kroky proti 11 členským štátom pre jednorazové plasty

Formálne výzvy pre krajiny

Plasty v rybárskych výstrojoch

29.9.2022 (Webnoviny.sk) -Belgicku, Estónsku, Írsku, Chorvátsku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku a Fínsku zašle odôvodnené stanoviská, pretože im chýbajú úplné transpozičné opatrenia.Tieto štáty teraz majú dva mesiace na to, aby reagovali a prijali potrebné opatrenia, inak môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadov Súdnemu dvoru Európskej únie spolu s návrhom na uloženie finančných sankcií Formálne výzvy dostanú aj Dánsko a Francúzsko. Tie pôvodne uviedli, že ich transpozícia je úplná, ale Komisia po analýze zistila, že chýbajú niektoré ustanovenia. Dánsko a Francúzsko majú teraz dva mesiace na odpoveď a nápravu situácie, inak sa Komisia môže rozhodnúť vydať odôvodnené stanovisko.Smernica o jednorazových plastoch predstavuje kľúčový prvok stratégie Komisie pre plasty a akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Jej kľúčové opatrenia majú za cieľ zabrániť uvádzaniu jednorazových plastových výrobkov na trh, ak sú udržateľné alternatívy ľahko a cenovo dostupné; znížiť spotrebu nádob na potraviny; zriadiť systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu pre jednorazové plastové výrobky; od roku 2029 zbierať 90 % nápojových fliaš z jednorazových plastov a zaviesť požiadavky na označovanie pohárov na jedno použitie, hygienických potrieb a tabakových výrobkov.Tiež stanovujú povinnosť pre výrobcov rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty hradiť náklady na zber odpadu z prístavných zberných zariadení, na jeho prepravu a spracovanie aj na opatrenia zamerané na zvyšovanie povedomia.Smernica okrem iného stanovuje, že by od roku 2025 mali PET nápojové fľaše obsahovať 25 % recyklovaných plastov a od roku 2030 by všetky plastové nápojové fľaše mali obsahovať 30 % recyklovaných plastov.