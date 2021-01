Komisia zaoberajúca sa Lučanského smrťou videla kamerové záznam z oboch incidentov

Opätovne bude zvolaný aj parlamentný výbor

Saková hovorí o viacerých nezrovnalostiach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Komisia, ktorá sa zaoberá úmrtím bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského vo väzbe, si v pondelok prezrela kamerové záznamy z prešovského väzenského ústavu.Ako pre médiá uviedol po zasadnutí komisie predseda parlamentného branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa OĽaNO ), nič neštandardné na záznamoch podľa neho nebolo.Ako dodal, komisia by tento zároveň týždeň mala navštíviť prešovskú väznicu ako aj Nemocnicu pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.Podľa Krúpu bude k téme smrti Lučanského opätovne zvolaný aj výbor, a to, pravdepodobne, budúci týždeň. Opozície chce na jeho zasadnutie pozvať aj vyšetrovateľa alebo dozorujúceho prokurátora prípadu.Opozičná poslankyňa a členka strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Denisa Saková (nezaradená) v tejto súvislosti povedala, že členovia komisie videli záznamy z oboch incidentov, teda zo začiatku aj z konca decembra minulého roka.„Vzhľadom na kamerové záznamy a vzhľadom na papierové podklady, ktoré sme obdržali, tak je tam viacero nezrovnalostí, ktoré by sme si radi vysvetlili, či už v Trenčíne, alebo v prešovskej väznici,“ uviedla Saková.Viac však Saková vzhľadom na povinnú mlčanlivosť členov komisie nešpecifikovala. Doplnila, že jednotliví príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže v Prešove a v Trenčíne by mali byť zbavení mlčanlivosti, aby mohli zodpovedať na otázky komisie. „Chceme mať celý ten obraz kompletný,“ dodala.Komisiu, pozostávajúcu zo 17 členov, zriadila za účelom vyvrátenia pochybností o smrti bývalého šéfa polície ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ). Zastúpenie v nej majú okrem koaličných a opozičných poslancov napríklad aj zástupcovia médií, verejnej ochrankyne práv alebo prezidentky.