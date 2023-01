Kompenzačné príspevky pre baníkov sa zvýšili o 7,5 percenta, stúpol aj koeficient na výpočet sumy

Kompenzačný príspevok

Koeficient na výpočet sumy

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Kompenzačné príspevky pre prepustených baníkov, ktoré im vyplácajú úrady práce a sociálnych vecí, sa od januára zvýšili o 7,5 %. Vyplýva to z opatrenia rezortu práce a sociálnych vecí, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára tohto roka. Sumy týchto dávok totiž podľa zákona o kompenzačnom príspevku baníkom vzrástli o rovnaké percento, o aké sa od júla minulého roka zvýšilo životné minimum.Základná suma kompenzačného príspevku pre baníkov, ktorí pracovali pod zemou najmenej tri roky alebo aspoň šesť rokov, sa od januára zvýšila z 207,50 eura na 223,10 eura mesačne. Ak baník pracoval pod zemou najmenej tri roky, kompenzačný príspevok dostáva jeden rok a ak fáral do baní najmenej šesť rokov, dávku poberá dva roky.Pre baníkov, ktorí pracovali v bani najmenej 10 rokov alebo aspoň 15 rokov, základná výška kompenzačného príspevku od začiatku tohto roka stúpla z 363,10 eura na 390,30 eura mesačne. Po odpracovaní najmenej 10 rokov v bani prepustený baník dostáva príspevok tri roky a ak v bani odrobil aspoň 15 rokov, nárok na kompenzačný príspevok mu trvá sedem rokov.Od 1. januára tohto roka tiež stúpol koeficient, na základe ktorého sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku. Ide o prípady, keď prepustený baník odpracoval viac ako 3 roky v baníctve.Koeficient v tomto prípade išiel nahor z 18,2 na 19,6. Vzrástol aj koeficient, na základe ktorého sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku, ak bývalý baník odpracoval v baníctve viac ako 10 rokov, a to z 24,20 na 26. Vyššie koeficienty pre prepustených baníkov znamenajú vyššie kompenzačné príspevky.