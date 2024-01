Kompetencie v oblasti cestovného ruchu prejdú na vznikajúci Dankov rezort, Ministerstvo dopravy sa pripravuje na zmenu

Presun pôsobnosti v odvetví

23.1.2024 (SITA.sk) - Kompetencie v oblasti cestovného ruchu prejdú od februára na vznikajúce Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) Ministerstvo dopravy SR , ktoré túto oblasť dlhodobo zastrešuje, sa na zmenu už pripravuje.Prezradilo aj prvé detaily o chystanom presune pôsobnosti v uvedenom odvetví. Z dvadsiatich zamestnancov jeho sekcie cestovného ruchu odíde predbežne dvanásť. Rozpočtová organizácia na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel , ktorá má aktuálnea patrí pod ministerstvo dopravy od svojho vzniku v roku 2021, tiež prejde pod nový rezort.Ministerstvo dopravy pre agentúru SITA potvrdilo, že na ňom zatiaľ zostáva poskytovanie príspevku ubytovacím zariadeniam za odídencov Ukrajiny, ktoré malo pôvodne tiež prejsť pod budúce ministerstvo. Sekcia cestovného ruchu vlani využila z rozpočtu necelých, vrátane príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny, ktoré tvorili najvyššiu položku.„V tomto roku je rozpočet sekcie na úrovni takmer 20 miliónov eur," uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. Slovakia Travel zo schváleného rozpočtu vo výške 26 miliónov eur na rok 2023 vyčerpala 22 miliónov eur.„Aj v roku 2024 má schválený rozpočet na úrovni 26 miliónov eur," priblížila rezortná hovorkyňa.Ministerstvo dopravy cez spomínanú sekciu podporuje cestovný ruch viacerými finančnými nástrojmi. V minulom roku poskytlo takmer pol stovke oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu na ich aktivity súvisiace s podporou a propagáciou aktivít v regiónoch po celom Slovensku takmer„Odbor štátnej pomoci počas pandémie COVID-19, ktorá silno zasiahla odvetvie cestovného ruchu, poskytol formou schémy minimálnej pomoci viac ako 147 miliónov eur," priblížila Poláčiková s tým, že túto pomoc získalo takmer deväťtisíc subjektov pôsobiacich v tomto sektore.Formou tzv. veľkej schémy štátnej pomoci odbor štátnej pomoci na ministerstve dopravy vyplatil necelýcha pomohol skoro 430 subjektom. Slovakia Travel od svojho vzniku v roku 2021 zabezpečuje propagáciu cestovného ruchu na Slovensku, pričom rôznymi marketingovými aktivitami podporuje a propaguje nielen príjazdový cestovný ruchu zo zahraničia, ale aj domáci cestovných ruch.V pôsobnosti ministerstva cestovného ruchu a športu bude aj národná lotériová spoločnosť Tipos , ktorá zatiaľ funguje v rámci rezortu financií . Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko presadil vznik nového ministerstva v koaličnej zmluve aj v programovom vyhlásení vlády.Kandidát národniarov na ministra vo vznikajúcom rezorte je Dušan Keketi , bývalý generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave . Vláda ho už vlani vymenovala za svojho splnomocnenca pre cestovný ruch a šport.Podľa Danka na rozbeh ministerstva by malo ísť asi 100 miliónov eur a malo by mať približne do 250 zamestnancov, ktorí majú prejsť z ministerstiev dopravy a školstva. Predstavitelia cestovného ruchu, profesijné združenia a organizácie vo Zväze cestovného ruchu Slovenskej republiky vznik ministerstva cestovného ruchu a športu podporili.