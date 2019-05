Komplexná revitalizácia Krásnej Hôrky má stáť takmer 35 miliónov eur

Krásna Hôrka, archívna snímka. Foto: TASR – František Iván Krásna Hôrka, archívna snímka. Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Komplexná revitalizácia hradu Krásna Hôrka si zo štátneho rozpočtu vyžiada takmer 35 miliónov eur. Hrad i jeho areál má byť plne sprístupnený v roku 2023. Predpokladá to návrh na finančné zabezpečenie komplexnej revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky, ktorú Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania."Príprava rozpočtu vychádzala z dostupných informácií, aktuálneho stavu výskumu hradu Krásna Hôrka a pripravenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá je v schvaľovacom konaní,“ uviedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD).Ozrejmila, že náklady vo výške 34.942.259,02 eura sú rozdelené na nasledujúce roky podľa etapizácie rekonštrukcie. Do konca roka 2021 majú byť zhotovené infraštruktúra areálu hradu i jeho okolia, infocentrum a občianska vybavenosť podhradia. „Ráta sa aj s obnovou zaniknutej severnej historickej prístupovej trasy (využívanej od vzniku hradu po polovicu 20. storočia), ktorá bude slúžiť ako druhá požiarna komunikácia a zároveň ako prístup na hrad od najbližšej zastávky verejnej autobusovej dopravy," informovala ministerka.Ku koncu roka 2022 je naplánovaná rekonštrukcia dolného a stredného hradu, do roku 2023 má byť hotový aj horný hrad. „Korešpondujúc s dokončenými etapami rekonštrukcie bude hrad sprístupňovaný verejnosti,“ dodala Laššáková.Rezort v predloženom materiáli deklaruje, že cieľom obnovy nie je iba dosiahnutie stavu pred devastujúcim požiarom v roku 2012, ale aj odstránenie nevhodných úprav z posledných desaťročí, po obnove by mal mať hrad vyzerať tak ako na začiatku 20. storočia. "Použitím tradičných postupov a materiálov sa má obnoviť prirodzené, stáročiami overené fungovanie konštrukcií hradného komplexu s rešpektovaním ich prirodzených technických a estetických vlastností,“ uisťuje MK.Pripomína tiež, že hrad má v súčasnosti realizované trvalé strechy, navrhnuté na základe poznatkov z doby projekčných prác na krovoch a trvalých strechách a s ohľadom na vtedajšiu koncepciu budúcej prevádzky múzea. Na hrade sa realizujú reštaurátorské práce a tiež sa reštaurujú zbierkové predmety, ktoré sa momentálne nenachádzajú na hrade. Okrem niektorých stabilizačných prác a spomínaného zastrešenia boli na hrade realizované aj predprojektové práce (zameranie, posudky, prieskumy, výskumy, rozbory), reštaurátorské práce a pod.)