Kompoziční šachisti vytvorili šachové skladby k storočnici vzniku ČSR

Ilustračná snímka.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Sté výročie vzniku Československa si zaujímavým spôsobom pripomenuli českí a slovenskí kompoziční šachisti venujúci sa tvorbe šachových problémov. Vyhlásili medzinárodnú skladateľskú súťaž "Československo 100", do ktorej sa zapojilo takmer sto šachových skladateľov z 24 krajín sveta. Jednou z kategórií bolo zloženie symbolickej šachovej skladby, ktorá by nejakým spôsobom evokovala jubileum bývalého spoločného štátu Čechov a Slovákov.Tvorcovia z celého sveta mali deväť mesiacov na vytvorenie originálnych šachových problémov. Medzi tromi súťažnými kategóriami boli aj mat druhým ťahom a pomocný mat druhým ťahom (kde biely dáva mat s pomocou čierneho). Turnaj ešte vlani spoločne vypísali Slovenská organizácia kompozičného šachu (SOKŠ) a Šachový zväz Českej republiky (ŠSČR). Do súťaže prišlo 169 skladieb od 97 skladateľov z 24 krajín, tri skladby však neboli hodnotené pre ich nekorektnosť. Popri Čechoch a Slovákoch sa do súťaže zapojili početní kompoziční šachisti z Ukrajiny a Ruska, ale aj zo vzdialených krajín ako Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko, Izrael, Argentína, Kanada či Maroko.V oddelení dvojťažiek napokon zvíťazil Anatolij Slesarenko z Ruska, druhý bol Vasyľ Kryžanivskyj z Ukrajiny a tretí Givi Mosiašvili z Gruzínska. V oddelení pomocný mat druhým ťahom získal prvé miesto Ukrajinec Vasyľ Kryžanivskyj, druhý bol Slovák žijúci v Česku Alexander Fica a tretí Viktor Sizonenko z Ukrajiny. V treťom oddelení s československým motívom sa stal víťazom Victoras Paliolinis z Litvy, ktorý vytvoril sériu pomocných matov s nápisom "Československo 100". Striebornú medailu získal Čech Václav Kotěšovec a bronzovú Rolf Koring z Nemecka. TASR o tom informoval iniciátor súťaže Vladimír Hrtko z Nadácie 42. Turnaj sa zaradil medzi svetovo najpočetnejšie skladateľské turnaje posledných rokov.uviedol Hrtko.Rozhodcovia vo všetkých troch oddeleniach ocenili vysokú úroveň skladieb. Osobitne pri motíve Československa hodnotenie nebolo ľahké, keďže súťažiaci mohli použiť aj tzv. exokamene, teda vymyslené šachové figúrky, ktoré sa používajú len v kompozičnom šachu.zhodnotil slovenský rozhodca Bedrich Formánek, bývalý prezident Svetovej organizácie kompozičného šachu a v súčasnosti jej čestný prezident.Ocenené skladby možno nájsť na webstránke www.soks.sk v časti skladateľské súťaže.