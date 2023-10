KOMUNÁLNA poisťovňa si 30. výročie pripomína kampaňou aj TV spotom „Časy sa menia, riziká zostávajú.“

TV kampaň štartuje v októbri

23.10.2023 (SITA.sk) -Svet sa za tridsať rokov dramaticky zmenil. Trendové šuštiakové súpravy, naleštené "škodovky", ťažké CRT televízory a popritom prvé podnikateľské projekty aj vážne rozhodnutia, ktoré pred 30 rokmi robili vtedy prví starostovia a primátori obcí samostatnej Slovenskej republiky. To všetko v kontraste súčasnosti, charakterizovanej aj vysokou mierou digitalizácie, preniesol režisér reklamného spotu na televízne obrazovky vo formáte split screen. "Technicky to bola výzva, vytvoriť dobové scény, správne načasovať a zosynchronizovať pohyb kamery, hercov aj rekvizít. A pritom zachovať autenticitu náhodnej poistnej udalosti, akých sa denne stávajú tisíce," hovoríV televíznom spote sa postupne striedajú náhodné poistné udalosti zo života bežných ľudí, podnikateľov aj starostov obcí, teda všetkých skupín, ktorým KOMUNÁLNA poisťovňa poskytuje svoje produkty a služby už od roku 1993. "Doba sa výrazne zmenila a spolu s ňou aj portfólio a charakter našich služieb. A hoci sa dnes pri uzatváraní poistenia či riešení poistných udalostí pohybujeme najmä v online priestore, nepredvídateľnosť poistných udalostí, ako aj potreba mať pri sebe v ťažkých chvíľach oporu, tu bude vždy," hovorí30-sekundový spot bude na obrazovkách televíznych staníc skupiny JOJ GROUP nasadený od. Imidžovú časť kampane KOMUNÁLNEJ poisťovne dopĺňa aj digitálna kampaň a intenzívna produktová komunikácia. Na sociálnych sieťach a broadcastovej platforme YouTube sú to 15 s. bumper-ad spoty, doplnené o ďalšie krátke videá a podcasty zamerané na praktické rady, ako sa poistiť pre prípad konkrétnych životných situácií. "Dlhodobo sa sústredíme na projekty a PR aktivity, ktoré majú za cieľ upozorňovať na riziká, ktorým je bežný človek vystavený. Preto k štandardným článkom v online a printe dopĺňame aj novšie audio a video formáty," vysvetľujeTelevízny spot si môžete pozrieť tu:Informačný servis